Capotreno chiede a un extracomunitario di indossare la mascherina e di smettere di fumare ma viene picchiato selvaggiamente (Di lunedì 6 luglio 2020) Un Capotreno della Circumvesuviana di Napoli ha chiesto a un passeggero indisciplinato di mostrare il biglietto e inoltre di indossare la mascherina e di smettere di fumare. Il passeggero, uno straniero extracomunitario, invece di mostrare il biglietto, ha colpito il Capotreno con una testata al volto. L’uomo è crollato a terra con il volto sanguinante. L’aggressione è avvenuta a Napoli, nei pressi della stazione di Portici Bellavista. Il Capotreno è stato trasportato all’ospedale di Loreto del Mare e sottoposto a una tac è sotto choc ma non in gravi condizioni. Leggi su baritalianews

RobertVonTess : Grazie ai politicanti siamo diventati un paese di merda. Napoli, chiede a un passeggero di non fumare e di indossar… - WTF1807 : Uno straniero! Senza documenti! Ma guarda un po'... @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni… - ldigiov : RT @Signorasinasce: #Circumvesuviana Il #capotreno gli dice di non fumare e di mettersi la #mascherina e la #RISORSA gli risponde con una… - marisavillani : RT @Signorasinasce: #Circumvesuviana Il #capotreno gli dice di non fumare e di mettersi la #mascherina e la #RISORSA gli risponde con una… - me_desaparecido : RT @Signorasinasce: #Circumvesuviana Il #capotreno gli dice di non fumare e di mettersi la #mascherina e la #RISORSA gli risponde con una… -