Bollate: sabato e domenica sedi elettorali aperte… per distribuire le mascherine gratuite (Di lunedì 6 luglio 2020) Si svolgerà questo weekend la distribuzione delle mascherine riutilizzabili offerte gratis dal Comune a tutti i cittadini. Per il ritiro verranno utilizzati gli stessi spazi scolastici che sono sede di seggi elettorali. Ciascuno, cioè, dovrà andare a ritirare le mascherine per la propria famiglia nella scuola in cui va solitamente a votare. La distribuzione gratuita … L'articolo Bollate: sabato e domenica sedi elettorali aperte… per distribuire le mascherine gratuite proviene da Il Notiziario.

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 6 luglio 2020. Si svolgerà sabato 11 e domenica 12, dalle ore 10 alle 18, la nuova distribuzione GRATUITA di mascherine protettive naso/bocca da parte del Comune di Bolla ...

