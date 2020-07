“Bentornata Benedetta!”. Bomba sulla Parodi, dopo le critiche finalmente una grande rivincita (Di lunedì 6 luglio 2020) Pronta a tornare in pista Benedetta Parodi non sta più nella pelle. La conduttrice è infatti ai nastri di partenza con un nuovo programma targato La7. Benedetta Parodi, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sembra stia lavorando a un format che non si discosterà molto da quelli degli scorsi anni. Il tema sarà quindi sempre quello della cucina. Così dopo aver condotto sulla rete di Urbano Cairo I menù di Benedetta dal 2011 al 2013 l’ex giornalista di Studio Aperto non molla, anzi raddoppia. La soffiata arriva dal sempre informato Dagospia, che chiarisce che la sorella di Cristina non lascerà Real Time per La 7. La Parodi raddoppierà semplicemente i suoi impegni e garantirà quindi una presenza maggiore sul piccolo schermo. Oltre alla nuova edizione di Bake Off la 47enne sta preparando una trasmissione ... Leggi su caffeinamagazine

