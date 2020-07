Barella salterà Hellas Verona e Torino: l’esito degli esami strumentali (Di lunedì 6 luglio 2020) Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Lo ha comunicato l’Inter mediante un comunicato ufficiale. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo Barella salterà Hellas Verona e Torino: l’esito degli esami strumentali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

