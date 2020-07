Allerta Meteo, ciclone sullo Jonio alimenta ulteriore maltempo al Sud: attenzione in Calabria (Di lunedì 6 luglio 2020) Allerta Meteo – L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia nel primo weekend di Luglio non si è ancora conclusa: come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, un ciclone sul mar Jonio continua ad alimentare piogge e temporali all’estremo Sud, soprattutto in Calabria ma anche nella Sicilia orientale e nella Puglia meridionale, sul Salento. Nelle prossime ore avremo ancora forti acquazzoni in Calabria, soprattutto nei settori meridionali (Serre e Aspromonte, tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio), prima di un miglioramento del tempo nelle ore pomeridiane e serali. Poi, nella notte, si alzerà un forte vento di bora su tutto il Nord e sulle Regioni Adriatiche: domattina avremo forti mareggiate su tutto il litorale adriatico, dove il vento supererà gli 80km/h. Contestualmente avremo un veloce ... Leggi su meteoweb.eu

