Acido folico in gravidanza: cos’è, a cosa serve e quanto assumerne (Di lunedì 6 luglio 2020) Acido folico e folati sono vitamine del gruppo B, note anche come vitamina B9. Il loro fabbisogno, in una donna in dolce attesa, aumenta notevolmente. Ecco quali cibi scegliere e come regolarsi con gli integratori per una corretta prevenzione. L’assunzione di Acido folico è spesso associata alla gravidanza. Se incomincia prima del concepimento, infatti, riduce fino al 50-70% il rischio che il feto sviluppi un difetto del tubo neurale. Vediamo diArticolo completo: Acido folico in gravidanza: cos’è, a cosa serve e quanto assumerne dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

