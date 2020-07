Achille Lauro agita i fan, cosa avrà voluto dire con quel post? (Di lunedì 6 luglio 2020) Achille Lauro sta creando molto scompiglio sui social, il suo ultimo post lascia molto su cui pensare: ecco cosa ha in mente il cantante. Lauro De Marinis non smette di stupire, dopo aver stuzzicato il mondo della musica annunciando un contratto discografico da capogiro, eccolo tornato a provocare su Instagram. Atmosfera anni Sessanta e frase criptica, sono in molti a chiedersi cosa abbia in mente il cantante e in fan non stanno più nella pelle: ecco quello che siamo riusciti a scoprire sui progetti del noto artista. Achille Lauro, colpisce ancora Fonte: Instagram @AchilleidolAchille Lauro sta vivendo un momento d’irrefrenabile successo, le vendite dei suoi dischi sono alle stelle e ha appena portato a casa un contratto milionario. Due dischi in preparazione e una schiera di fan pronti a tutto per saperne di più. Eppure a distanza di pochi giorni ... Leggi su chenews

Corriere : Achille Lauro:«Dieci anni fa dormivo su un materasso per terra, ora cambio la musica italiana» - fittipaldi1964 : RT @LaRobiErre: Zangrillo dice di aver fatto, insieme ad altri, la storia della medicina. Achille Lauro afferma di fare la storia della mu… - volumesei : RT @jupitears: mi mancano i tempi in cui Achille Lauro con i suoi outfit faceva esplodere il fegato ai boomer - SupportRossi46 : RT @stosullaluna: Ci ha tenuto col fiato sospeso ogni sera, ci ha fatto aprire un banco lotto clandestino di scommesse, ci ha fatto fare te… - yellowminnie05 : RT @stosullaluna: Ci ha tenuto col fiato sospeso ogni sera, ci ha fatto aprire un banco lotto clandestino di scommesse, ci ha fatto fare te… -