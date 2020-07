Selvaggia Lucarelli: suo figlio contesta Matteo Salvini: "Sei omofobo e razzista", lei lo difende (Di domenica 5 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli ha difeso il figlio Leon Pappalardo che aveva contestato Matteo Salvini a Milano, ed è stato fermato dalla polizia: ecco il video. Matteo Salvini è stato contestato dal figlio di Selvaggia Lucarelli che lo ha definito omofobo e razzista mentre il leader della Lega era al Centro commerciale di Portello a Milano. Selvaggia Lucarelli ha difeso il figlio Leon che è stato identificato sia dalle guardie del corpo di Salvini che dalla polizia. Città che vai contestazione che trovi, Matteo Salvini pochi giorni fa era stato contestato a Mondragone da un cospicuo gruppo di cittadini che gli rinfacciava gli insulti ricevuti negli anni passati dai leghisti. Oggi il 'ministro del selfie' è stato contestato da Leon Pappalardo, il figlio quindicenne di Selvaggia ... Leggi su movieplayer

