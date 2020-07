Pierluigi Diaco in lacrime da Flavio Insinna: “chiedevo aiuto..” (Di domenica 5 luglio 2020) Il conduttore Pierluigi Diaco alle prese con un periodo piuttosto particolare si è lasciato andare ad un momento di commozione durante la trasmissione Io e te di Flavio Insinna Fonte foto: FacebookAnche le persone del mondo dello spettacolo sono “umane”, con sentimenti ed emozioni. Tra queste va incluso anche Pierluigi Diaco, noto volto televisivo. E perciò, nonostante questi personaggi possano sembrare alle volte impostati, con la battuta pronta o quasi come se leggessero un copione già scritto, hanno anch’essi delle reazioni talvolta inaspettate, spiazzando il pubblico a casa. Pierluigi Diaco: ecco perché è scoppiato a piangere Pierluigi Diaco (Instagram screenshot)Questa volta, ad abbassare le difese è stato Pierluigi Diaco, il noto conduttore radio e tv ma soprattutto giornalista. I più affezionati ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - justriccardo : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 10 (2015): tutti contro Pierluigi Diaco - soloversacexme : RT @tvblogit: Pierluigi Diaco non confermato su Rai1, per lui in arrivo seconde serate su Rai2 (Retroscena Blogo) - talido4U : RT @stanzaselvaggia: Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - akakarolina : #Diaco: si vola???? Top 'canzone strappalacrime fatta ascoltare in studio con #Diaco inquadrato tutto il tempo a occh… -