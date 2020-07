Musica contro le mafie: nasce Sound Bocs (Di domenica 5 luglio 2020) Dieci artisti selezionati per la residenza artistica Sound Bocs, la prima a sfondo civile targata Musica contro le mafie: appuntamento a settembre Provengono da tutta Italia i 10 artisti under 35 che dal 7 al 20 settembre vivranno settimane intense, tra Musica e impegno civile, nei Bocs Art dell’esclusivo quartiere in stile mitteleuropeo di Cosenza. “Sound Bocs”, la prima Music Farm a sfondo civile mai… L'articolo Musica contro le mafie: nasce Sound Bocs Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

