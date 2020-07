Live Napoli-Roma 1-1: Mkhitaryan risponde a Callejon (Di domenica 5 luglio 2020) La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto bene: i partenopei... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Io adoro il confronto, ma ieri a #Mondragone volavano pietre. Non saranno però 4 delinquenti dei centri sociali o… - zazoomblog : Napoli Roma 0-0 LIVE: Pellegrini sfiora il gol - #Napoli #LIVE: #Pellegrini #sfiora - corgiallorosso : LIVE Napoli-Roma 1-1 (54' Callejon, 60' Mkhitaryan) 65' – Zaniolo torna in campo: il numero 22 sostituisce Kluivert - them0neyhustle : ????Napoli vs Roma Napoli mete el tercer gol Momio +125 Live ?? ?? - siamo_la_Roma : ? 1-1 al San Paolo ? Arriva il gol della #Roma con #Mkhitaryan #ASRoma -