La confessione di Penn Badgley: «Ho provato molte droghe quando avevo 20 anni» (Di domenica 5 luglio 2020) Propedeutica alla confessione è stata una chiacchierata tra amici, un appuntamento che avrebbe dovuto essere informale. Penn Badgley, che sull’account social di Variety si è reso protagonista insieme a Chace Crawford, il Nate Archibald di Gossip Girl, di una piccola intervista, ha rivelato all’ex compagno di set cose finora taciute. «Hai fatto molte ricerche?», gli ha chiesto Crawford, con diretto riferimento alla serie You e al viaggio da Lsd descritto minuziosamente nella seconda stagione. «Nei miei vent’anni, ho fatto tantissime ricerche», gli ha risposto, secco, Badgley, spiegando di aver abusato più volte di droghe allucinogene. Leggi su vanityfair

L'attore, in una chiacchierata con l'ex compagno di set Chace Crwaford, ha ammesso di aver oltrepassato il limite più e più volte nel corso dei suoi vent'anni. E quelle sue esperienze con gli allucino ...