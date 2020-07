Justice League, Zack Snyder assicura: "La mia versione non avrà compromessi" (Di domenica 5 luglio 2020) Zack Snyder ha spiegato percé la nuova versione di Justice Leagues sarà molto diversa da quella che sarebbe arrivata nelle sale nel 2017. Zack Snyder ha assicurato i fan che la sua versione di Justice League sarà realizzata senza alcun compromesso, a differenza del montaggio portato nelle sale nel 2017. Il regista ha risposto infatti a un fan che gli aveva posto una domanda relativa al montaggio che debutterà su HBO Max nel 2021 e la sua risposta è stata ora condivisa via Twitter. La domanda che era stata fatta a Zack Snyder era la seguente: "Se il tuo montaggio di Justice League fosse stato distribuito in qualche modo nel 2017, come sarebbe stato diverso da quello che vedremo nel 2021? Hai dovuto ... Leggi su movieplayer

