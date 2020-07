Inter-Bologna: D’Ambrosio ammonito, era diffidato e salterà il Verona (Di domenica 5 luglio 2020) Non solo la sconfitta, per l’Inter contro il Bologna arriva un’altra pessima notizia. Nell’1-2 di San Siro i nerazzurri di Antonio Conte perdono, in vista della prossima gara, anche Danilo D’Ambrosio. Il terzino è stato protagonista di un fallo ai danni di Svanberg durante i minuti di recupero, un Intervento punito giustamente col giallo. Ammonizione pesante per D’Ambrosio poiché da diffidato scatterà la squalifica che lo terrà fuori dalla prossima gara dell’Inter (giovedì sera a Verona contro l’Hellas). Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | GOL BOLOGNA 80' - Contropiede dei felsinei e rete di Barrow... #InterBologna 1?-2? #FORZAINTER ???????? - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - Casti_F : Insomma una settimana a rompere il cazzo perché facendo una rara prestazione decente stavamo favorendo i gobbi e a… - abonstweet : Una partita facile si trasforma in un incubo e, dopo quella con il Sassuolo, l’#Inter dimostra ancora una volta di… -