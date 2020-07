Giù le tasse e salario minimo In 2 anni fibra ottica nelle scuole (Di domenica 5 luglio 2020) Riforma fiscale, salario minimo, assegno familiare per figli a carico e fibra ottica in tutte le scuole. Sono le linee guida del Piano nazionale di riforma (Pnr) che accompagna il Def e che secondo le intenzioni del governo dovrebbe servire a rilanciare la crescita in Italia. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

SimoPillon : ??ATTENZIONE?? Da domani entrano in vigore le limitazioni all'uso del contante,fortemente volute da #Renzi e #Conte… - Mobius79311435 : @LegaSalvini 23 giu 2020 - Flat tax, la Russia rinuncia all'aliquota unica del 13%: “Dal 2021 tasse più alte sui ri… - 392_ancellotti : RT @fedes_06: Questo é 1paese manicheo e massimalista e negli ultimi 20anni si esacerbata questa caratteristica. Gli autonomi sono tutti ev… - fedes_06 : Questo é 1paese manicheo e massimalista e negli ultimi 20anni si esacerbata questa caratteristica. Gli autonomi son… - ArchiloeMario : RT @SimoPillon: ??ATTENZIONE?? Da domani entrano in vigore le limitazioni all'uso del contante,fortemente volute da #Renzi e #Conte Tasse… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù tasse