Formula 1, GP d’Austria, Bottas: “Non c’era modo migliore per iniziare la stagione” (Di domenica 5 luglio 2020) “È stata decisamente una gara vissuta con tanta pressione. Una safety car andava bene, poi ho visto la seconda e la terza e mi son detto ‘Ma dai, ancora?’. Hamilton era molto veloce ma sono riuscito a tenere la posizione, non c’era modo migliore per iniziare la stagione“. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas, vittorioso al Gran Premio d’Austria, prima tappa del Mondiale. “I problemi al cambio? Ci hanno detto di non sfruttare i cordoli perché la macchina aveva alcuni problemi ai sensori – ha aggiunto il finlandese della Mercedes nel post gara -. Mi sono un po’ preoccupato durante la gara ma sono contento che con entrambe le macchine siamo arrivati al traguardo“. Leggi su sportface

Agenzia_Ansa : Torna la Formula 1 con il Gp d'Austria, i piloti si inginocchiano contro il razzismo #AustrianGp #ANSA - SkySport : GP d'Austria 2020: la diretta live da Spielberg. Partenza alle 15.10, in onda su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sp… - Gazzetta_it : F.1 GP d’Austria con emozioni! Vince #Bottas, la Ferrari è seconda con #Leclerc #AustrianGP - SiamoItaliani5 : RT @ilpost: Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1 - Raffaella017 : Io vorrei sapere in cosa si sente discriminato uno che guadagna circa 50 mln di dollari, che pratica uno sport d'él… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula d’Austria L’Austria e i confini con l’Italia chiusi, Vienna: «Stiamo valutando di aprire il 15 giugno. Ma solo a... Corriere della Sera