Degrado Genova, marocchino chiede l’ora a una ragazza e comincia a masturbarsi davanti a lei: denunciato (Di domenica 5 luglio 2020) Orrore a Genova. Un immigrato marocchino, beatamente seduto su una panchina di un parco cittadino, con la scusa di chiedere l’ora a una ragazza, si masturba davanti a lei. Ancora una storia di Degrado d’importazione. Un altro oltraggio inferto a una donna. L’ennesimo scempio a sicurezza e morale perpetrato in pieno centro. In una delle nostre tante città dedite all’accoglienza. Ancora un immigrato nordafricano, un marocchino per l’esattezza, al centro della vicenda, inquietante almeno quanto squallida. chiede l’ora a una ragazza e si masturba davanti a lei: marocchino denunciato Un altro capitolo di una interminabile storia di ordinario orrore e Degrado, quella che arriva da Genova. È la mattina di una giornata di sole e i giardini Baltimora sono affollati di giovani e bambini che approfittano del meteo favorevole per godersi ... Leggi su secoloditalia

Genova - Arriva a Genova il "gelato sospeso", iniziativa benefica che prende ispirazione dalla tradizione napoletana del "caffè sospeso". La proposta è di una gelatiera del centro storico del capoluog ...

“Un sentito ringraziamento alla Regione Liguria per l’impegno profuso nel finanziare con 242.315,26 euro, ovvero il 90 % dell’investimento complessivo, l’intervento di recupero del sentiero per le Roc ...

Genova - Arriva a Genova il "gelato sospeso", iniziativa benefica che prende ispirazione dalla tradizione napoletana del "caffè sospeso". La proposta è di una gelatiera del centro storico del capoluog ...