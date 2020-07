Charles Leclerc non si inchina a Lewis Hamilton. Ma un entusiasmante Gp d'Austria va a Bottas (Di domenica 5 luglio 2020) La Mercedes di Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Austria, prima gara della stagione 2020 di Formula 1. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc davanti alla McLaren di Lando Norris, terzo, e alla Mercedes di Lewis Hamilton penalizzata di 5″ per una collisione con la Red Bull di Alexander Albon. Gara entusiasmante decisa dalla safety car. Leggi su huffingtonpost

"Siamo stati perfetti e abbiamo avuto un po' di fortuna" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - "Non me l'aspettavo, assolutamente. Questo secondo posto è una enorme sorpresa, ma positiva. Credo che abbiam ...Inizio da sogno per Valtteri Bottas, che si piazza in cima al Mondiale Piloti F1 2020 con la vittoria in Austria davanti a Charles Leclerc e a Lando Norris, entrambi incredibilmente sul podio. Delusio ...