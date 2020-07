“Viaggiava a 703 km/h con la sua utilitaria”: multa autovelox da 850 euro (Di sabato 4 luglio 2020) “Andava a una velocità di 703 km/h” e per questo si è presa una multa di 850 euro. Proprio 703 km/h, con la sua utilitaria. Così riporta il verbale della polizia municipale recapitato a casa di una giovane di Offagna. La ragazza stava percorrendo le strade du Osimo, vicino ad Ancora. “A bordo di uno space shuttle”, penserà qualcuno. No, con la sua Ford Focus, che certo il 700 km/h non può raggiungerli. Eppure autovelox e multa salata. Non solo: dieci punti in meno sulla patente, che le è stata ritirata. “Il comando di polizia municipale ha delle responsabilità di controllare i verbali che spediscono. Ora consiglio il trasgressore di fare ricorso poiché la multa di 847 euro dovrà pagarla, e non accetti l’annullamento in aututela. Gli verrà riconosciuto da il GDP un adeguato ... Leggi su ilfattoquotidiano

