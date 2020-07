Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 15:30 (Di sabato 4 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA; SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO. PER QUANTO RIGUARDA L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO IN CUI SI PREVEDONO SUL Lazio ROVESCI DI FORTE INTENSITA’ E RAFFICHE DI VENTO RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN ... Leggi su romadailynews

