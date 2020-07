Tromba d’aria a Sperlonga: le spettacolari immagini di questa mattina (FOTO e VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Un po’ di maltempo era stato annunciato per la giornata di oggi, 4 luglio, ma a Sperlonga non ci si aspettava addirittura la Tromba d’aria. E invece questa mattina un vortice d’aria ha improvvisamente preso forza, come mostrano le FOTO e i VIDEO. Fortunatamente non ci sono stati danni, in quanto il fenomeno è stato ad alcune centinaia di metri dalla riva. Solo qualche giorno fa un’altra Tromba d’aria c’era stata a Terracina: anche in questo caso non si erano registrati danni a cose o persone. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tromba d’aria a Sperlonga: le spettacolari immagini di questa mattina (FOTO e VIDEO) - ermarluck : @durezzadelviver Se c'era vento forte, stava per formarsi la tipica nuvola ad imbuto, che precede una tromba d'aria. - Sydilvizioso : @barbara75ferre Esatto, il vento a mo di tromba d'aria mi ha spezzato 7 volte l'antenna negli ultimi 14 mesi - altadramatica : Raga, mi avevano detto che oggi (venerdì) ci sarebbe stato il ciclone o tromba d’aria (come volete chiamarla) IO… - cazzrer : @spesultimadeae ora no ma oggi pomeriggio c’è stata quasi una tromba d’aria con tanto di pioggia a dirotto -

