Scioglimento matrimonio senza tasse

Provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiasticheScioglimento matrimonio, esenzione fiscale per sentenze ecclesiasticheCasi di applicazione dell'esenzione fiscaleProvvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiasticheTorna su Il provvedimento col quale il giudice italiano pronuncia la delibazione della sentenza dell'autorità giudiziaria ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario è esente non solo da imposta di registro, ma è esente dalla stessa registrazione, Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 199 del 1° luglio 2020 (in allegato), che riguardava l'estensione dell'articolo 19 della legge n.74 del 1987 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di Scioglimento del matrimonio") ai provvedimenti di delibazione delle sentenz...

“Buon giorno Avvocato, ho un’attività artigiana (sono idraulico), da prima di sposarmi. Non so nemmeno se mia moglie e io siamo in separazione o in comunione dei beni. Adesso però vogliamo separarci.

Annullamento del matrimonio: ampliato il raggio di esenzione imposta di bollo e di registro

Estensione della previsione normativa di cui all’art. 19 della Legge n.74 del 1987 ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

Estensione della previsione normativa di cui all'art. 19 della Legge n.74 del 1987 ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.