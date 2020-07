Salvini, sudato, sconsiglia alla Meloni di abbracciarlo: scherzano sull’hashtag #SalviniPuzza? | VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Fine del comizio di Matteo Salvini in piazza del Popolo a Roma. Il leader della Lega aveva appena concluso il suo intervento sul palco, durato circa un quarto d’ora. È stato lui a chiudere la manifestazione del 4 luglio, con l’investitura definitiva di leader della coalizione che cercherà – qualora dovessero esserci nuove elezioni – di andare al governo. La responsabilità di questo ruolo lo spinge evidentemente a invitare i suoi alleati sul palco, per una serie di fotografie da pubblicare sui social network. Con Giorgia Meloni sembrano aver scherzato sul tormentone di questi giorni, ovvero “Salvini puzza“. LEGGI ANCHE > Salvini: «Ritenete giusto andare in galera per difendere la famiglia?». E la folla risponde: «Sììì» Salvini puzza, il siparietto con Giorgia Meloni alla ... Leggi su giornalettismo

Con rabbia e veemenza, Giorgia Meloni dalla manifestazione della Destra a Piazza del Popolo, ha dichiarato: "Noi siamo il popolo, per questo facciamo paura. Facciamo paura a chi il sudore fa schifo. M ...

Fine del comizio di Matteo Salvini in piazza del Popolo a Roma. Il leader della Lega aveva appena concluso il suo intervento sul palco, durato circa un quarto d’ora. È stato lui a chiudere la manifest ...

