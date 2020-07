Qualifiche F1 GP Austria 2020 oggi in tv: orario e come vederle in streaming (Di sabato 4 luglio 2020) Si torna in pista al Red Bull Ring di Spielberg per la seconda giornata di lavoro del Gran Premio d’Austria. Dopo le libere del venerdì, anche la giornata di sabato 4 luglio si aprirà con la terza e ultima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Alle 15:00, invece, spazio alle Qualifiche dove verrà messa in palio la prima pole position di questo anomalo Mondiale di Formula 1. La giornata di sabato del GP d’Austria verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, canali visibili anche attraverso i servizi streaming di Now Tv e Sky Go con pacchetto sport attivo. Per i non abbonati le Qualifiche verranno trasmesse in differita alle 18:00 su TV8. GP Austria – Sabato 4 luglio (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 12:00, Prove libere 3 Ore 15:00, Qualifiche (differita TV8 dalle 18:00) Leggi su sportface

