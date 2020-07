Norman Reedus di The Walking Dead a RuPaul: "Vieni a guidare la moto con me" (Di sabato 4 luglio 2020) L'attore di The Walking Dead, Norman Reedus, è diventato un grande fan della serie Netflix RuPaul's Drag Race e ha commentato tutto il suo entusiasmo al presentatore RuPaul. Norman Reedus ha postato sul suo account Twitter che stava iniziando a guardare il popolare reality show su Netflix, RuPaul's Drag Race, e ha chiesto a RuPaul di guidare una moto insieme a lui. L'attore di The Walking Dead ha detto che sta -"facendo il tifo"- per l'Alaska, nonostante siano "tutti fantastici". Sebbene RuPaul debba ancora rispondere alla richiesta di Norman (del resto Ru Paul negli ultimi giorni ha fatto tabula rasa dei suoi post su Instagram e disattivato il suo profilo Twitter) sui social hanno molto apprezzato il commento dell'attore, chiedendogli anche scherzosamente se volesse fare da giudice durante ... Leggi su movieplayer

L'agenzia di comunicazione Way to Blue aiuterà Kojima Productions nel promuovere Death Stranding e tutti i suoi prossimi giochi.

È ormai sempre più frequente vedere grandi volti attoriali prendere parte al processo di sviluppo di grandi giochi tripla A, tramite l'interpretazione dei più disparati ruoli.

