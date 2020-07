Morto Invernizzi, ex patron delle Acque Lurisia: da dieci anni lottava contro la leucemia (Di sabato 4 luglio 2020) Aveva 49 anni e due figli. Protagonista delll'espansione del marchio nel mondo e poi della cessione a Coca Cola, ha raccontato la malattia su un blog Leggi su repubblica

