Juventus-Torino, Longo: “Risultato troppo severo” (Di sabato 4 luglio 2020) “Siamo venuti a giocarci la partita a viso aperto contro una squadra che può fare male in ogni momento. C’è rammarico per il risultato perché è più pesante di quanto visto sul campo. Dopo due gol evitabili, abbiamo avuto la forza di reagire. Poi la punizione di Ronaldo ha decretato la fine del match”. Queste le parole di Moreno Longo dopo la sconfitta del suo Torino per 4-1 nel derby contro la Juventus all’Allianz Stadium. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per i granata con dieci gol subiti nelle ultime tre partite: “Quella della fragilità difensiva è un aspetto che dobbiamo migliorare – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Bisogna considerare la componente psicologica di una squadra che voleva lottare per l’Europa e si trova in corsa salvezza. Dobbiamo fare ... Leggi su sportface

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo restores Juventus' two-goal advantage! ? Juve 3-1 Torino - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : ?? LIVE! ?? Su Sito e App Juventus, sezione @JuventusTV , VIA al prematch del Derby! Non perdetelo! ??… - _gemsmysoul : RT @BallboyTV_: ?? 61' GOAL – Cristiano Ronaldo (Juventus) ! ???? JUVENTUS 3-1 TORINO #JuveTorino - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Troppa Juventus per il Torino, all'Allianz Stadium non c'è partita: il derby finisce 4-1 -