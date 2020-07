Juventus, Danilo: «Complimenti a super Buffon per l’ennesimo record» (Di sabato 4 luglio 2020) Danilo ha festeggiato il successo conquistato nel derby contro il Torino: il messaggio del terzino della Juventus Danilo, terzino della Juventus, ha commentato su Instagram la vittoria ottenuta nel derby della Mole contro il Torino. «Vittoria ottenuta con la forza della squadra! Complimenti a super Gigi Buffon per l’ennesimo record raggiunto. È un onore fare parte di questa storia. Andiamo avanti». View this post on Instagram Vittoria ottenuta con la forza della SQUADRA! Complimenti a super @gianluigiBuffon per l’ennesimo record raggiunto. È un onore fare parte di questa storia. Andiamo avanti #finoallafine #lifeisablessing ⚫️⚪️ A post shared by Danilo (@daniluiz2) on Jul 4, 2020 at 11:07am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

