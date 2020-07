Inter-Bologna, Conte non si fida di Mihajlovic: “ostacolo duro, all’andata faticammo. Brozovic? Contento del suo recupero” (Di sabato 4 luglio 2020) Nuova vigilia di campionato per l’Inter che, dopo il 6-0 rifilato al Brescia, sarà di scena di nuovo a San Siro per ospitare il Bologna. Emilio Andreoli/Getty ImagesUn match di cui Antonio Conte non si fida assolutamente, considerando la pericolosità degli uomini di Mihajlovic soprattutto in fase offensiva. L’allenatore nerazzurro ne ha parlato oggi ai microfoni di Inter TV, chiedendo attenzione alla sua squadra: “si riparte dopo una buona partita giocata ad alti ritmi, l’entusiasmo è importante ma deve essere quotidiano. La squadra sta bene, ha voglia di fare. Il Bologna è allenato da un ottimo allenatore come Sinisa. Ho grandissimo rispetto per lui, gli voglio bene. Gioca ad alta intensità, all’andata vincemmo ma faticammo: per noi è un ostacolo duro. È la prima volta che giochiamo alle 17.15, ... Leggi su sportfair

