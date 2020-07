Inter-Bologna, Conte: “Avversario ostico. Brozovic recuperato” – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Bologna: “La squadra sta bene. Affrontiamo un avversario ostico”. MILANO – Giornata di vigilia di Inter-Bologna con Antonio Conte che ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro ha presentato la sfida di San Siro: “Ritorniamo in campo dopo una partita giocata a ritmi alti – ha detto il tecnico nerazzurro – l’entusiasmo non deve mai mancare anche se questo deve essere quotidiano“. Un avversario non assolutamente semplice per i nerazzurri: “Il Bologna è una squadra molto ostica e allenata da un allenatore molto bravo come Mihajlovic. All’andata abbiamo sofferto non poco per portare a casa i tre punti. Vedremo come andrà, la squadra sta bene“. Conte: “Orario particolare” Una partita che potrebbe essere condizionata ... Leggi su newsmondo

