Infortunio Calhanoglu, problema al polpaccio per il turco del Milan (Di sabato 4 luglio 2020) Infortunio per Hakan Calhanoglu. Il turco del Milan, dopo una grande mezz’ora condita dal gol del momentaneo 1-0, si è dovuto arrendere per un fastidio al polpaccio. Milan che ha comunque trovato il raddoppio contro la Lazio all’Olimpico nella trentesima giornata di Serie A grazie al rigore trasformato da Ibrahimovic. Al posto di Calhanoglu è entrato Lucas Paquetà. Le condizioni del turco saranno da valutare in vista della sfida di martedì sera contro la Juventus. Doppio vantaggio Milan sulla Lazio, in gol Calhanoglu e Ibrahimovic VIDEOL'articolo Infortunio Calhanoglu, problema al polpaccio per il turco del Milan CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

PRIMO TEMPO – La Lazio tiene la palla, mentre il Milan si rintana e tiene bene il campo. E’ questa la sintesi del primo quarto d’ora dell’Olimpico. Poi decolla il Diavolo che si affaccia man mano in a ...

Una serata agrodolce per Hakan Calhanoglu, che prima va a segno sul campo della Lazio e poi è costretto a uscire dal campo prima dell'intervallo a causa di un problema muscolare al polpaccio. Si tratt ...

Una serata agrodolce per Hakan Calhanoglu, che prima va a segno sul campo della Lazio e poi è costretto a uscire dal campo prima dell'intervallo a causa di un problema muscolare al polpaccio. Si tratt ...