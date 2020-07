Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi sabato 4 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 4 luglio 2020 oggi, sabato 4 luglio 2020, alle ore 20 va in scena l’Estrazione del Lotto numero 62 del 2020 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’Estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 4 luglio 2020, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima Estrazione del Lotto ruota per ruota: Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi (Estrazione n. 62 del 4 luglio 2020). Estrazione in diretta alle ore 20 NAZIONALE BARI 87 – 44 – 78 – 34CAGLIARI 54 – 86 – 73FIRENZE GENOVA 41 – 11 – 84 –MILANO 30 – 81 – 59 – 43 – 42NAPOLI 61 – 21 – 32 – 34 – 31PALERMO ROMA 72 – 50 – 58 – 35 – 10TORINO VENEZIA Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti ... Leggi su tpi

Today_it : ?? SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni di oggi sabato 4 luglio in diretta. Tutti i numeri vincenti ?… - zazoomblog : Estrazione lotto di oggi sabato 4 Luglio 2020: i numeri vincenti - #Estrazione #lotto #sabato #Luglio - Giochi24 : 2 18 19 25 37 #estrazione #millionday #4 #luglio #sabato tutti pensano a cambiare il mondo ma pochi pensano a cambi… - giornali_it : Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 4 luglio 2020 #4luglio #QuotidianiOnline #Tpi - SuNfLoWeR131100 : Mi deprimo per la sessione estiva e per il professore che continua a spostare l esame scegliendo le date con l estr… -