Crisanti: “Zaia non se la prenda con i cittadini, ma con i suoi consiglieri" (Di sabato 4 luglio 2020) Andrea Crisanti, Il virologo del modello di Vò Euganeo intervistato dalla Stampa, non è d’accordo con il governatore Zaia che ha annunciato una nuova ordinanza restrittiva contro il coronavirus alla luce di assembramenti e “comportamenti sconsiderati di troppe persone” evidenziatisi in questi ultimi giorni. Per il virologo la crescita dei contagi in Veneto “era prevedibile, da aprile ripeto che bisogna dire la verità ai cittadini. Se si racconta che il virus è sparito le persone abbassano l’attenzione. L’ironia della sorte è che due dei firmatari del documento che sostiene questa tesi, Palù e Rigoli, siano tra i più ascoltati consulenti di Zaia”.Crisanti non è però preoccupato dalla risalita dell’indice di contagio. “E’ un dato normale. I focolai vanno ... Leggi su huffingtonpost

