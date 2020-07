Coronavirus, Speranza: “Dobbiamo essere veloci e incisivi nel controllo dei focolai. Caso Veneto? Per chi non rispetta norme già previsto carcere” (Di sabato 4 luglio 2020) “Quando abbiamo iniziato le aperture del 4 maggio eravamo consapevoli che avremo affrontato una stagione di convivenza con il virus. Dobbiamo essere veloci, incisivi, determinati per poter ricondurre i focolai alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida”, così il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di una visita a Casal di Principe (Caserta) dove ha partecipato alla cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria di Don Peppe Diana, ucciso dai Casalesi, ricordando che “a Mondragone questo lavoro è stato fatto”. L’atteggiamento, sottolinea Speranza, “è di massima cautela”. E sul Caso Veneto, e sulla possibilità di introdurre il Trattamento sanitario obbligatorio, come ipotizzato dal presidente della Regione, Luca Zaia, sottolinea: “Già ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Speranza: “#Zaia chiede il carcere per chi non rispetta le regole? Lo prevede già la legge” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Contagi ancora su, +223. Le vittime sono 15 #ANSA - Agenzia_Italia : I nuovi focolai in Italia fanno paura. Speranza: 'C'è già il carcere per i trasgressori' - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Dobbiamo essere veloci e incisivi nel controllo dei focolai. Caso Veneto? Per chi non rispetta… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Dobbiamo essere veloci e incisivi nel controllo dei focolai. Caso Veneto? Per chi non rispe… -