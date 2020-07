Calcio Napoli: Allan ancora out, potrebbe partire a fine anno (Di sabato 4 luglio 2020) Il centrocampista ancora out dalla lista dei convocati di Gattuso per la sfida di domani tra Calcio Napoli e Roma: il club ha già individuato il suo erede. ancora out Allan dal Calcio Napoli che domani ospita la Roma al San Paolo. Il centrocampista brasiliano sta recuperando da noie muscolari e oggi ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Assente dai convocati anche l’altro infortunato Llorente. I giocatori azzurri dopo l’allenamento di oggi sono tornati a casa e si rivedranno domani per preparare la gara e andare al San Paolo. Il finale di campionato non è brillante per Allan che a fine stagione potrebbe lasciare il Napoli ed è nel mirino di diversi club europei tra cui la Juve di Sarri che lo ritiene molto adatto al suo gioco. Al suo posto a centrocampo il Napoli potrebbe puntare su Dominik Szoboszlai, diciannovenne ... Leggi su 2anews

