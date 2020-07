Brusco risveglio a Borgo Tossignano: terremoto di magnitudo 3 (Di sabato 4 luglio 2020) La terra ha tremato sabato mattina nel Bolognese. Un Brusco risveglio per gli abitanti di Borgo Tossignano. Una scossa di terremoto è stata registrata alle 6.08. Il sisma si è verificato nel piccolo centro ubicato ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo. L’ipocentro è stato localizzato a 9 km di profondità. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. Leggi su laprimapagina

Ancora un risveglio da incubo al quartiere San Paolo di Bari. Come accade ormai ciclicamente da due anni, soprattutto nel periodo estivo, dalla zona industriale si propagano cattivi odori che rendono ...

