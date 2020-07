La Russa, Stanzione, Giacomelli al gran ballo delle Authority. Ecco chi corre per Agcom e Privacy. I 5 stelle ragionano su otto nomi. Tra i favoriti il giudice Corasaniti, Scorza e Palmirani (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo un ritardo di un anno, il “giorno dei giorni” è stato fissato: il prossimo 14 luglio Camera e Senato eleggeranno i nuovi membri di due tra le Autorità più importanti del nostro Paese: da una parte l’Agcom e dall’altra il Garante per la Privacy. Un totale di nove membri (cinque nel primo caso, quattro nel secondo) che dovranno monitorare e garantire il rispetto del pluralismo e della sfera personale in una società iperconnessa. Sarebbe, peraltro, il caso di dire: finalmente. In realtà, infatti, le due Authority sono in regime di proroga praticamente da un anno. I componenti del Collegio di Agcom e Privacy sono “scaduti” a luglio 2019: una serie di proroghe ha permesso alle Autorità di continuare l’attività. L’ultima nel decreto Cura Italia dove erano previste, manco a farlo apposta, ... Leggi su lanotiziagiornale

