Highlights e gol Crotone-Benevento 3-0, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 3 luglio 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Crotone-Benevento 3-0, match valido per la trentaduesima giornata di Serie B 2019/2020. Seconda sconfitta stagionale per i sanniti, ma è indolore visto che la squadra di Inzaghi ha già vinto il campionato. I padroni di casa, invece, con questi tre punti firmati dalla tripletta di Simy si porta al secondo posto della classifica in solitaria. In alto le immagini salienti della sfida. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Pirlo e #DeRossi in #Italia ???? vs #Francia ???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights di… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - OfficialASRoma : Che gol ha segnato Edin? ?? Andiamoceli a rivedere negli highlights ?? - zazoomblog : Highlights e gol Cosenza-Ascoli 0-1: Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Cosenza-Ascoli #Serie - zazoomnews : Highlights e gol Frosinone-Spezia 2-1: Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Frosinone-Spezia #Serie -