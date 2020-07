Bayern Monaco, Rummenigge: «Thiago Alcantara? Vuole andare via. Su Perisic…» (Di venerdì 3 luglio 2020) In un’intervista rilasciata a Sport1 Rummenigge ha parlato delle strategie di mercato del Bayer Monaco tra cui la volontà di Thiago Alcantara Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha così parlato sulle strategie future della squadra bavarese: RISCATTO PERISIC – «Non abbiamo ancora deciso nulla, ma vorrei sottolineare che anche il Bayern Monaco deve affrontare importanti sfide economiche». ALABA – «È noto che ha un contratto per un anno. È un giocatore di gran livello, dentro e fuori dal campo». Thiago Alcantara – «Thiago Alcantara Vuole andare via. Abbiamo soddisfatto tutte le sue richieste ma sembra voglia un’altra esperienza. E noi non vogliamo perderlo a zero l’anno prossimo. Lo dico molto chiaramente. Con il Liverpool ancora nessun contatto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

