Lilly Meraviglia | chi è? Livia Caramella porta la testa a Ciao Darwin 8

(Di sabato 9 maggio 2020), chi;?tra i protagonisti della puntata web vs tv di8. Cosa racconterà e cosa farà? Tanta curiosità per chi non ha visto la puntata.

kidrauhlsart : qui solo per lilly meraviglia e follettina #ciaodarwin - GiusyVivace23 : RT @CiaoDarwinReal: Matt & Bise, Lilly Meraviglia e gli altri rappresentanti del WEB tirano fuori le proprie doti canore con questa hit di… - fashionfvckery : RT @dieciragazz3: anna bando ha fatto una rima tra biberon e villon ma davvero? chi sei lilly meraviglia? ajshshshgsgsgs - dieciragazz3 : anna bando ha fatto una rima tra biberon e villon ma davvero? chi sei lilly meraviglia? ajshshshgsgsgs - boysforpeles : madame x - lilly meraviglia lei è ogni cosa -

Chi è Lilly Meraviglia? Stasera, 9 maggio 2020, la vedremo tra i protagonisti della replica della puntata Web vs Tv di Ciao Darwin 8 in onda su Canale 5. La ragazza si è messa in evidenza sia per il s ...