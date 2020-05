Il Governo si spacca sul MES | M5S e PD cercano la mediazione

Leggi su zon

(Di sabato 9 maggio 2020) La questione MES potrebbe ridurre la maggioranza ancora di più. Conte avvisa: “Non ci saranno i voti in aula”. M5S riunito cerca una soluzione comune È un Giuseppe Conte preoccupato quello che ha fatto sapere ai vertici del PD la possibilità che ilsi spacchi sulla questione MES. Oltre alla già critica situazione emergenziale, il premier è infatti alle prese con la complessa discussione politica sul meccanismo salva stati. “Rischiamo di non avere i voti in aula, perché attivare il fondo salva-Stati oggi vorrebbe direre il M5S.”Queste le parole di Conte al PD, il Presidente del Consiglio è intenzionato ad arrivare al voto in parlamento di Giugno sulla risoluzione di maggioranza che dovrà dare il via libera dell’Italia al pacchetto di strumenti europei che accanto al MES comprende il fondo ...