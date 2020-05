Dalla dichiarazione Schuman al Recovery Fund | 70 anni di Europa indispensabile

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) “La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano”. Il 9 maggio del 1950 su iniziativa dell’allora ministro degli esteri francese (ma nato in Lussemburgo e con passaporto tedesco) Robert, partiva la proposta per la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA).Il principio era molto semplice: mettere in comune la produzione di queste due materie prime sotto il controllo di gestione di un’ autorità indipendente. Oltre naturalmente a Francia e Germania che condividevano il territorio siderurgico della Ruhr, i primi ad aderire a l’ “appello” difurono l’Italia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi...La condivisione delle risorse e il principio di solidarietà furono la base di questo patto tra ...