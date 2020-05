Coronavirus, tasse e contributi rinvio al 16 settembre (Di sabato 9 maggio 2020) di Gabriella Lax – L'emergenza Coronavirus spinge ad un ulteriore rinvio per tasse e contributi fino al 16 settembre. La nuova proroga di tre mesi è stata annunciata dal ministro dell'Economia nel corso dell'incontro in videoconferenza con le imprese, Confindustria, Ance, Confapi e Confprofessioni sul prossimo decreto. tasse e tributi, ulteriori tre mesi di tempoLe scadenze fiscaliIl sostegno alle impresetasse e tributi, ulteriori tre mesi di tempoTorna su Questo significa che i pagamenti di aziende, professionisti e lavoratori autonomi slitteranno dal 31 maggio al 16 settembre. Ancora tre mesi e poi le impresse dovranno saldare gli adempimenti tributari tra marzo, aprile e maggio per l'emergenza Coronavirus. A questo si aggiunga anche il saldo degli "avvisi bonari", le cartelle ... Leggi su studiocataldi Coronavirus - pagamento di tasse e contributi rinviato al 16 settembre

