Come una cavia virtuale fatta di silicio, un software nato in Italia promette di accelerare la ricerca su vaccini e farmaci contro il nuovo Coronavirus, permettendo di tagliare alcuni passaggi. Il progetto, pubblicato sulla piattaforma Arxiv della Cornell University con un articolo in fase di revisione, si chiama Combine (COmputational Modeling in systems BIomediciNE), e' guidato dall'Università di Catania e condotto in collaborazione con le universita' dell'Insubria e di Bologna. "Per far fronte all'emergenza e' necessario velocizzare lo sviluppo di interventi specifici capaci di prevenire o arrestare il propagarsi della malattia", osserva il coordinatore della ricerca Francesco Pappalardo, docente di Informatica del dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Universita' di Catania.

Microsoft accorre in aiuto della sanità italiana contro il Coronavirus con Healtcare Bot - un software per gestire l'emergenza

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus software Coronavirus Fase 2, il software che "stana" gli assembramenti IL GIORNO Coronavirus, software made in Italy accelera la ricerca sul vaccino

"L'utilizzo delle cellule Car T per il trattamento di neoplasie ematologiche ha consentito di ottenere risultati mai precedentemente raggiunti in pazienti affetti da ...

Coronavirus, più di 100 pazienti guariti e dimessi da Casa Sollievo. “Ora potranno essere seguiti a casa con tele-monitoraggio”

Con le dimissioni di ieri sono saliti a 101 i pazienti Covid dimessi dalle unità dedicate dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, inserito dalla Regione Puglia nel Piano Ospedaliero Coronavirus del ...

