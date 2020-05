Coronavirus, in Brasile 10mila contagi in 24 ore e 751 morti. Bolsonaro ironizza sulle misure di distanziamento sociale (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.938.080 le persone infettate da Coronavirus nel mondo, 274.898 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.283.929 casi, seguono Spagna (222.857) e Italia (217.185). Per numero di morti, dopo gli Usa, è il Regno Unito il Paese più colpito con 31.316 vittime, segue l’Italia (30.201), secondo i dati della Johns Hopkins University. America Latina Ansa Murale in BrasileNelle ultime 24 ore sono morte 751 persone in Brasile, è il numero più alto mai registrato dall’inizio dell’epidemia. Il totale delle vittime è salito a 9.897. I nuovi contagi sono 10.222, per un totale di 145.328. L’Argentina ha deciso di estendere il lockdown fino al 24 maggio. Da lunedì però è prevista la riapertura di alcuni settori produttivi nelle ... Leggi su open.online Coronavirus - negli Stati Uniti 2448 morti in 24 ore. In Brasile 9888 nuovi contagi. Atteso in serata un nuovo discorso della Regina Elisabetta

