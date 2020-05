Sottosegretario Salute Zampa sulla A | «Possibile ripresa con squadre in clausura»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il report calcio sul tavolo del Ministro Speranza. La sottosegretaria allaapre al ritorno in campo Arriva un’apertura alla ripartenza del calcio italiano! Sandra, sottosegretaria alla, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dicendo la suadel campionato italiano. Ecco le sue parole. LA– «Si va verso una soluzione per il calcio ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Non c’è ancora il via libera ma si va verso una buona direzione. Al momento il confronto verte sull’allenamento individuale e si pensa a una sorta diper le». IL PIANO – «Dobbiamo tenere presente poi che per conoscere gli effetti della riapertura occorrono 15 giorni di tempo e se l’epidemia resterà sotto controllo ci saranno più aperture e il calcio ...