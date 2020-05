Saldi | posticipati all’1 agosto in tutte le regioni | che chiedono di agire autonomamente

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) “La decisione nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e dalle conseguenti misure”. Così il presidente Stefano Bonacini, al termine della Conferenza delle, che ha deciso di posticipare al prossimo primaestivi. Quindi Bonacini ha poi scritto ai governatori, anche delle Provincie autonome, di “dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale”. Bonacini: “Chiediamo di decidere in autonomia dal 18” Ma non solo, sempre Bonacini (presidente dell’Emilia Romagna), ha reso noto che leintendono chiedere al governo di poter decidere dal 18 maggio in autonomia. Insomma già un bel passo ...