Perché sbadigliare è più “contagioso” fra familiari e amici? (Di venerdì 8 maggio 2020) sbadigliare è più “contagioso” tra familiari e amici, piuttosto che tra sconosciuti: a far luce sulle cause di questo fenomeno c’è un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Psychology e condotto da Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e da Ivan Norscia, Anna Zanoli, Marco Gamba dell’Università di Torino. Attraverso una raccolta dati etologica quasi decennale sui casi di contagio di sbadiglio, i ricercatori hanno evidenziato che rispondere a uno sbadiglio non dipende solo dal vedere qualcuno che sbadiglia. Infatti, pur rimuovendo la chiave visiva, cioè solo ascoltando uno sbadiglio, il contagio resta massimo tra familiari e amici e minimo tra sconosciuti e semplici conoscenti. Questo nuovo studio conferma quindi l’idea che il contagio rifletta la connessione emotiva che ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 8 maggio 2020)è più “contagioso” tra, piuttosto che tra sconosciuti: a far luce sulle cause di questo fenomeno c’è un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Psychology e condotto da Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e da Ivan Norscia, Anna Zanoli, Marco Gamba dell’Università di Torino. Attraverso una raccolta dati etologica quasi decennale sui casi di contagio di sbadiglio, i ricercatori hanno evidenziato che rispondere a uno sbadiglio non dipende solo dal vedere qualcuno che sbadiglia. Infatti, pur rimuovendo la chiave visiva, cioè solo ascoltando uno sbadiglio, il contagio resta massimo trae minimo tra sconosciuti e semplici conoscenti. Questo nuovo studio conferma quindi l’idea che il contagio rifletta la connessione emotiva che ...

cercounnome : come fate se dovete sbadigliare in video lezione con tanto di videocamera accesa? perché a me sale l'ansia - MsFeBoPa : RT @l_patrizia: Ma voi ce l'avete una persona con cui riuscite a parlare di tutto, perfino delle vostre miserie, senza sentirvi mai giudica… - bronsacuertaa : RT @l_patrizia: Ma voi ce l'avete una persona con cui riuscite a parlare di tutto, perfino delle vostre miserie, senza sentirvi mai giudica… - santinaf : RT @l_patrizia: Ma voi ce l'avete una persona con cui riuscite a parlare di tutto, perfino delle vostre miserie, senza sentirvi mai giudica… - Devabole : RT @l_patrizia: Ma voi ce l'avete una persona con cui riuscite a parlare di tutto, perfino delle vostre miserie, senza sentirvi mai giudica… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sbadigliare Laurent Simons batte Michael Kearney, laureandosi in Ingegneria a 9 anni Corriere della Sera