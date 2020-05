Napoli | taxi a 6 euro | arriva la tariffa Covid per un mese

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– È quanto stabilito con la delibera approvata oggi a firma del vicesindaco di, Enrico Panini e che stabilisce specifiche misure sul servizio di trasporto pubblico non di linea durante la fase 2 dell’emergenza-19. Un cartello visibile suiconsentirà all’utente di scegliere il veicolo che adotta tale, la quale non comprende alcuni supplementi come la chiamata al Radio, il supplemento Festivo e Notturno. Inoltre, sempre ad unafissa di 6,00, sono stati stabiliti 24 collegamenti da posteggio a posteggio, di seguito elencati: 1 Posteggio Stazione Campi Flegrei Posteggio Piazza Bagnoli Posteggio Cinema MED Posteggio largo Torretta 2 Posteggio Pianura (altezza ...