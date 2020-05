Ibrahim Gokcek è morto. Il bassista turco simbolo della resistenza non violenta era in carcere (Di venerdì 8 maggio 2020) Alla fine Ibrahim Gokcek non ce l’ha fatta. Non gli è bastato interrompere uno sciopero della fame durato 323 giorni, che l’aveva reso debole fino allo stremo. Quarantotto ore dopo aver sospeso il digiuno per marcare la “vittoria politica” dell’attenzione internazionale ricevuta, che aveva spinto le autorità ad ascoltarlo, il musicista dissidente turco della storica band di sinistra Grup Yorum è spirato in un ospedale di Istanbul.Un esito drammatico che tanti avevano cercato di evitare, lanciando una campagna internazionale sui social media affinché tornasse a nutrirsi, così da non finire come i suoi due compagni di protesta, Helink Bolek e Mustafa Kocak, morti entrambi a 28 anni nell’ultimo mese, dopo quasi 300 giorni di digiuno. Gokcek, 40 anni, denunciava la detenzione dei dissidenti nelle carceri della Turchia, ... Leggi su huffingtonpost Grup Yorum - il prezzo della vittoria : morto Ibrahim Gokçek

FiorellaMannoia : Tutto il nostro sdegno e tutta la nostra solidarietà. - repubblica : Turchia, morto Ibrahim Gokcek: il bassista del Grup Yorum che lottava per la musica [di MARCO ANSALDO] [aggiornamen… - GassmanGassmann : Lager Turchia: è morto Ibrahim Gokcek, il chitarrista di Grup Yorum – Raiawadunia rip?? - Saturnino69 : In certi paesi il cielo non è blu proprio per niente... #Turchia #IbrahimGökçek - Claudia35555199 : RT @repubblica: Turchia, morto Ibrahim Gokcek: il bassista del Grup Yorum che lottava per la musica [di MARCO ANSALDO] [aggiornamento delle…

